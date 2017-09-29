Кличко рассказал о своих перелетах и встрече с Фирташем

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Пятница, 29 сентября 2017, 16:39

Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что занимаясь политикой вынужден встречаться со всеми игроками на этом поле: как положительными так и отрицательными.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время", отвечая в частности на вопрос, зачем летал с Петром Порошенко в Вену на встречу с миллиардером Дмитрием Фирташем несколько лет назад.

"Занимаясь политикой, я вынужден, хочу того или нет, встречаться со всеми игроками на политическом поле. Я не буду скрывать, что лично знаю многих, скажем, всех депутатов Верховной Рады. То есть всех ключевых игроков – я знаком как с позитивными, так и негативными. Не секрет, что я с ними встречаюсь и по сегодняшний день", – заявляет мэр.

При этом Кличко поспешил заверить, что каждую встречу использует, чтобы "отстаивать интересы города и Украины".

Также комментируя еще один свой перелет в августе чартерным рейсом из Неаполя в Киев вместе со скандальным застройшиком Максимом Микитасем, мэр Киева отметил:

"По этому поводу много разных спекуляций. В первую очередь я в состоянии оплачивать все свои передвижения. Я приобрел билет, оплатил его официально и, чтобы избежать манипуляций, все это предоставил. А помимо того, что Микитась строитель, он еще и народный депутат, политик".

"Почему я согласился? Иначе меня ожидало бы несколько пересадок за ту же сумму. А так перелет оказался быстрее. Единственный недостаток данного полета — то, что он, увы, оказался благодатной почвой для спекуляций", – посетовал Кличко.

Темы: Кличко
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