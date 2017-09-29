Сигнал с новой телебашни "пробьется" на 100 км ОРДЛО – Мининформ

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Пятница, 29 сентября 2017, 17:38

Первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова надеется, что в ближайшее время будет запущена телевышка в Покровске Донецкой области, что позволит обеспечить украинское телевещание на части оккупированной территории.

Об этом она сказала 29 сентября в ходе круглого стола в Верховной Раде, сообщает "Укринформ".

"Сегодня радиовещание есть на всей территории оккупированной части Донбасса... Я надеюсь, что мы вскоре запустим вышку в Покровске, которая также позволит не только оптимизировать вещание украинское на наших территориях, а в том числе на 100 или 80 км давать вещание на оккупированную территорию", – отметила Джапарова.

По словам замминистра, в рамках деятельности Комиссии по вопросам стабильного функционирования национальных систем телерадиовещания на оккупированных территориях удалось построить с участием местной власти несколько вышек.

"Речь идет о Карачуне, которая является вообще символом украинства и символом Украины... В частности, мы запустили недавно вышку в Бахмутовке Луганской области, которая сегодня практически на треть увеличила вещание на контролируемых Украиной территориях", – отметила Джапарова.

Как сообщалось, за два года работы Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при МИП, которая отвечает за развитие телерадиовещания в зоне проведения АТО и на территорию Крыма, построены три телевышки: в Краматорске Донецкой области (5 декабря 2016 г.), в Чонгаре Херсонской области (17 марта 2017 г.) и в Бахмутовке Луганской области (22 августа 2017 г.).

Темы: Донбасс Минстець
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