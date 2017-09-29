Порошенко хочет иска к РФ из-за экологического ущерба Керченского моста

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Пятница, 29 сентября 2017, 18:23

Президент Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за экологического ущерба от строительства Керченского моста.

Об этом в своем твиттере написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Как известно, Украина подала несколько различных исков о вреде причиненного аннексией Крыма и агрессией со стороны России.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что подать единственный иск против Российской Федерации технически невозможно.

В августе стало известно, что Украина готовит иск к России из-за убытков портов через Керченский мост.

В мае украинская прокуратура открыла уголовное производство из-за нарушения правил экологической безопасности субъектами хозяйственной деятельности при строительстве Керченского моста.

Украинская правда

Темы: Росcия Крым аннексия
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