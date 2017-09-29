День в АТО: Боевики 9 раз стреляли по позициям ВСУ, один военный ранен

60 просмотров
Пятница, 29 сентября 2017, 18:20

Пророссийские боевики в пятницу 9 раз нарушили перемирие, украинские военные 6 раз отвечали на их огонь.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, сутки началась с интенсивных обстрелов позиций ВСУ на Донецком направлении.

"Ночью, недалеко от поселка Пески, боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли наши опорные пункты. А с 5 утра и в течение часа российско-оккупационные войска выпустили 13 мин калибра 120 миллиметров, 19 мин калибра 82 миллиметра и около 20 снарядов из танка по укреплениям сил АТО на подступах к Авдеевке. Наши бойцы жестко ответили врагу", - рассказали в штабе АТО.

Кроме того, утром почти три часа пророссийские незаконные вооруженные формирования били из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи шахты Бутовка. Уже днем под вражеским огнем снова оказались позиции ВСУ у Авдеевки и Каменки.

"На Приморском направлении противник дважды обстреливал из гранатометов украинские укрепления неподалеку Водяного. Факты применения врагом крупнокалиберных пулеметов зафиксированы и в районе Павлополя. А около 14 часов, неподалеку Талаковки, в результате обстрела нашего опорного пункта из автоматического гранатомета получил ранения один украинский военнослужащий", - сказано в сообщении.

Согласно информации, на Луганском направлении сохранялась тишина.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Стали известны имена пограничников, которые погибли на Луганщине 29 сентября 2017, 15:48
Сутки в зоне АТО: 2 пограничника погибли, 2 бойца ранены 29 сентября 2017, 12:51
Боевики 2 часа били по Авдеевке из танка и гранатометов 29 сентября 2017, 11:47
powered by lun.ua
Главные новости
День в АТО: Боевики 9 раз стреляли по позициям ВСУ, один военный ранен
НАБУ: Братья Калюжные подозреваются в даче взятки Охендовскому
Киев: Театр на Подоле ввели в эксплуатацию - ДАБИ
Порошенко определился с главой НБУ - СМИ
Все новости
фото

Сервис Getty Images запретил фотошопить женщинам "идеальные фигуры"

мода

От создателей: Украинский бренд, который шьет джинсы и рюкзаки

в топе

Джона Сноу окольцевали: звезды "Игры престолов" официально обручились