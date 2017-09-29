ПАСЕ просят обсудить украинский закон об образовании
Парламентская ассамблея Совета Европы получила запрос на проведение дебатов по закону "Об образовании" в ходе сессии, которая состоится 9-13 октября.
Об этом сообщила сотрудник по связям с общественностью Совета Европы Татьяна Баева, передают "Українські новини".
"Есть просьба о проведении срочных дебатов по теме "Новый украинский закон об образовании: серьезное препятствие для преподавания родных языков национальных меньшинств", - сказала она.
В сообщении отмечается, что окончательная повестка дня будет принята ПАСЕ в день открытия сессии 9 октября.
Как известно, 25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый парламентом 5 сентября.
Указанный закон начинает реформу образования в Украине. Он сужает использования в украинских учебных заведениях языков нацменьшинств.
С критикой нового закона выступила Венгрия. "Нож в спину", - заявил ее МИД.
Министр людских ресурсов Венгрии Золтана Балога заявила, что украинский закон об образовании противоречит многим международным конвенциям и обязательствам, которые Украина взяла на себя в отношении европейских государств.
Румынская община в Черновицкой области просила президента ветировать новый закон "Об образовании".
В свою очередь министр образования Лилия Гриневич отмечает, что принятая языковая статья закона "Об образовании" соответствует Конституции Украины.
29 сентября министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.
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