Катастрофа самолета на Хмельниччине: Прокуратура расследует нарушение правил полетов

Военная прокуратура Хмельницкого гарнизона расследует дело по факту нарушения правил полетов, повлекшего тяжкие последствия.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ, отреагировав на информацию о катастрофе учебно-тренировочного самолета, в результате которой погибли двое пилотов.

По предварительной версии следственной группы военных прокуроров, которая сейчас работает на месте происшествия, во время выполнения учебного полета самолет Л-39 потерял связь в районе Староконстантинова, после чего упал и разбился.

Причины и обстоятельства падения самолета устанавливаются.

Украинская правда