Гелетей говорит, что служащий УГО частно возил его семью

Руководитель Управления госохраны Валерий Гелетей заявил, что расследование об использовании им государственных охранников для выполнения частных поручений, строится на домыслах.

Об этом он написал на Facebook в пятницу вечером.

"Материал строится на сплошных домыслах и искривленной информации, наводя клевету на военнослужащих Управления государственной охраны Украины и лично на меня", - считает он.

Гелетей отметил, что информация о том, что он использует военнослужащих УГО в целях собственной физической охраны абсолютно не соответствует действительности.

"Военнослужащий из аппарата Начальника УГО, который постоянно меня сопровождает в рабочее время, выполняет функцию помощника и действует исключительно в пределах своих функциональных обязанностей", - заверил он.

По словам руководителя УГО, военнослужащий, которого журналисты называют его "частным водителем", проходит военную службу в Управлении государственной охраны Украины в качестве одного из водителей служебного автомобиля.

"На время празднования моего юбилея, когда у водителя были законные выходные, он, в качестве личной услуги, два дня оказывал краткосрочные частные водительские услуги моей семье на личном автомобиле моего тестя", - сообщил Гелетей.

Он также добавил, что указанные в сюжете авто и квартира принадлежат его тестю.

"То, что этим имуществом периодически пользуются его внуки - естественное желание, и ничего противозаконного лично я в этом не вижу", - заявил чиновник.

"Единственная причина присутствия военнослужащих УГО на месте празднования моего юбилея заключается в том, что на мероприятии присутствовали лица, в отношении которых мы обязаны выполнять охранные меры согласно действующему Законодательству Украины, которые осуществляются постоянно, непрерывно и без исключений в отношении каждой охраняемого лица, где бы оно ни было и что бы ни делало", - добавил он.

Гелетей заверил, что в коллективе УГО царит профессиональное взаимоуважение, каждый военнослужащий действует исключительно в пределах своих должностных обязанностей, поэтому обвинения в том, что он использует подчиненных как личных слуг унижают их честь и достоинство.

Украинская правда