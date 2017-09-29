Главные новости дня – за 60 секунд

Смерть депутата Черкасского горсовета, крушение самолета в Хмельцкой области, Калиновка, бывший охранник Яроша, шпионы, Гелетей, цены на газ, Верховный Суд – новости, которые обсуждали 29 сентября.

О смерти депутата Черкасского госовета. 28 сентября около 23:00 неизвестные из автомата Калашникова расстреляли депутата Черкасского городского совета Михаила Бинусова.

О крушении самолета в Хмельцкой области. 29 сентября, в 12.21 во время выполнения учебного полета потеряна связь с самолетом Л-39 в районе населенного пункта Староконстантинов. В результате авиационной катастрофы двое пилотов погибли.

О Калиновке. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что существуют свидетельства того, что к взрывам на военных складах в районе Калиновки привел заложенный диверсантами детонатор.

О бывшем охраннике Яроша. Бывший охранник нардепа Дмитрия Яроша Александр Шумков, который исчез месяц назад, находится в российском СИЗО, однако он законно прошел проверку на границе с РФ 23 августа.

О шпионах. В Симферополе Федеральная служба безопасности РФ задержала двух россиян, один из которых военнослужащий, по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

О Гелетее. Руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей систематически использует государственных охранников для выполнения частных поручений своей семьи.

О цене на газ. "На сегодня есть четкое решение о том, что цена на газ в этом отопительном сезоне повышаться не будет. И в государственном бюджете Украины на 2018 год заложена цена на газ на уровне 2017 года", - уверяет вице-премьер-министр Павел Розенко.

О Верховном Суде. Высший совет правосудия объявил 111 кандидатов на назначение судей в Верховный Суд Украины, которых передадут на подпись президенту.

Среди кандидатов оказались судьи, которые когда-то посадили в тюрьму нынешнего генпрокурора Юрия Луценко.