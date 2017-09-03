На реках Закарпатья объявлено штормовое предупреждение

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Воскресенье, 3 сентября 2017, 01:26

Со 2 по 4 сентября на реках Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 2 на 3 сентября и 3 и 4 сентября на реках Закарпатской области ожидаются сильные дожди, местами сильные ливни, грозы. Ожидаются повышение уровней воды на 0,2-1,0 м (в пределах коренных берегов)", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что при сильных ливнях будет формироваться значительный местный сток, мимолетное повышение уровней воды на малых водотоках.

Кроме того, в горах возможно образование селей.

Темы: Закарпатье погода
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