КНДР заявила, что разработала водородную бомбу, которую можно установить на МБР

Северная Корея сообщила в воскресенье, что разработала водородную бомбу, которую можно использовать для новой межконтинентальной баллистической ракеты в качестве боеголовки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что бомбу осмотрел лидер КНДР Ким Чен Ын. Как пишет агентство, он посетил Институт ядерного оружия и "наблюдал за установкой водородной бомбы на новую МБР".

Также сообщается, что все компоненты водородной бомбы были произведены в Северной Корее.

Как известно, в ночь на 29 августа Северная Корея совершила очередной запуск ракеты. Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что ракета была запущена из района Сунан недалеко от северокорейской столицы. Она пролетела 2700 км, достигнув высоты около 550 км. Ракета пролетела над Японией и упала в Тихом океане.

В связи с этим Совет Безопасности ООН на экстренном заседании осудил поведение КНДР.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что последнее ракетное испытание было "прелюдией" к началу пуску ракет к американскому острову Гуам в Тихом океане.