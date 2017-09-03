СМИ: Дипломатов РФ из генконсульства в Сан-Франциско переведут в Вашингтон

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Воскресенье, 3 сентября 2017, 05:35

Около 35 российских дипломатов, которые работали в генконсульстве в Сан-Франциско, будут переведены в штат посольства РФ в Вашингтоне.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"В генконсульстве РФ в Сан-Франциско числилось около 35 дипломатов. Российская сторона практически сразу после объявления о его закрытии обратилась с просьбой считать их сотрудниками посольства в Вашингтоне", - сказал источник.

При этом, по его словам, "квартиры в Сан-Франциско сотрудники генконсульства могут занимать до 1 октября текущего года, но иммунитет со всего снимается". Это означает, что в любое время в эти жилые помещения могут приходить полиция, а также представители других американских структур и ведомств, включая ФБР.

Напомним, в Госдепартаменте США заявили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, а также двух дипломатических объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В Государственном департаменте США объяснили, этот шаг сделан в ответ на требование Кремля сократить американский дипломатический персонал в России.

Напомним, посольство США в России объявило, что Соединенные Штаты приостанавливают выдачу большинства виз в России. Это связано с ограничением численности американских дипломатов в РФ.

Кроме того, США больше не будут выдавать в России визы для граждан Беларуси. Для получения визы белорусам рекомендуют ехать в Киев, Варшаву или Вильнюс.

Напомним, в июле Россия объявила о санкциях против американских дипломатов. РФ потребовала у США в начале осени сократить число дипломатических сотрудников до 455 человек.

Также посольство США больше не может использовать складские помещения на Дорожный улице в Москве и дачу в Серебряном Бору.

Темы: Росcия США
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