СМИ: Северная Корея могла осуществить ядерное испытание

В воскресенье в Северной Корее было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6 балла, которое возможно могло быть вызвано шестым ядерным испытанием.

Об этом сообщает New York Times.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что землетрясение было искусственного происхождения и произошло из-за ядерного испытания. Южная Корея созывает в связи с этим чрезвычайное заседание Совбеза ООН.

Ранее, 3 сентября, Северная Корея сообщила, что разработала водородную бомбу, которую можно использовать для новой межконтинентальной баллистической ракеты в качестве боеголовки.

Как известно, в ночь на 29 августа Северная Корея совершила очередной запуск ракеты. Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что ракета была запущена из района Сунан недалеко от северокорейской столицы. Она пролетела 2700 км, достигнув высоты около 550 км. Ракета пролетела над Японией и упала в Тихом океане.

В связи с этим Совет Безопасности ООН на экстренном заседании осудил поведение КНДР.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что последнее ракетное испытание было "прелюдией" к началу пуску ракет к американскому острову Гуам в Тихом океане.