На пенитенциарную систему нужно вдвое больше денег - Минюст

На пенитенциарную систему в Украине выделено 3,7 млрд грн, что составляет лишь 44% от ее потребностей.

Об этом сообщил в интервью ZN.UA заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

"На всю систему нам дают 3,7 млрд. Это 44% от потребности. Плюс нужно было бы еще 1,1—1,2 млрд грн на зарплаты, чтобы выйти примерно на уровень с полицией — около 7 тыс грн для младшего инспектора. На ремонты, на обновления средств практически нет", – указал он.

Чернышов также подтвердил, что на ремонт СИЗО средств нет с 2014 года.

"Если называть цифру необходимых средств в целом, она будет космической. Соответствующими международным стандартам признаны только около 2% строений. Самое старое здание — 1614 года постройки. Лукьяновское СИЗО — 1859-го. КПД сетей, труб, теплотрасс стремится к нулю. Ремонтировать бессмысленно", – отметил чиновник.

По его словам, на строительство в Украине новых следственных изоляторов может потребоваться более 150 млн долларов.

"В устоявшейся мировой практике строительство нового СИЗО Гринфилд обходится приблизительно в 10 тыс. долл. на одного заключенного. Учитывая, что стоимость труда и стройматериалов у нас чуть меньше, — около 8 тыс долл. Сегодня в СИЗО находятся около 19 тысяч заключенных. Перемножим — и получим 152 млн долл.: столько надо потратить на строительство новых СИЗО", – заключил он.