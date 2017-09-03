КНДР подтвердила успешное испытание водородной бомбы

КНДР заявила об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом для межконтинентальной баллистической ракеты.

Заявление было сделано в эфире центрального телевидения Северной Кореи, передает Reuters.

Взрыв повлек мощное землетряение на Корейском полуострове - по данным сейсмологов, магнитуда его достигла 6.3.

Ранее об очередном испытании Пхеньяном ядерного оружия заявили Япония и Юзная Корея.

Европейская правда