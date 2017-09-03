КНДР подтвердила успешное испытание водородной бомбы

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Воскресенье, 3 сентября 2017, 10:55

КНДР заявила об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом для межконтинентальной баллистической ракеты.

Заявление было сделано в эфире центрального телевидения Северной Кореи, передает Reuters.

Взрыв повлек мощное землетряение на Корейском полуострове - по данным сейсмологов, магнитуда его достигла 6.3.

Ранее об очередном испытании Пхеньяном ядерного оружия заявили Япония и Юзная Корея. 

Европейская правда

Темы: КНДР
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