Порошенко наградил 67 военных

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Воскресенье, 3 сентября 2017, 13:29

Президент Петр Порошенко наградил государственными наградами 67 военнослужащих Вооруженных Сил и Национальной гвардии.

О соответствующем указе сообщает в воскресенье пресс-служба президента.

В частности, медалью "Защитнику Отечества" награждено 45 военнослужащих Вооруженных Сил.

11 военнослужащих ВСУ и один военнослужащий Нацгвардии награждены посмертно орденом "За мужество" III степени.

Подписывая указ, Порошенко сообщил, что более 16 тысяч украинских героев получили высокие государственные награды, из них более 2600 посмертно.

44 самых выдающихся украинца отмечены званием Герой Украины.

Темы: Порошенко Вооруженные силы
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