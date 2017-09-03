На Грушевского разгромили магазин, где стерли граффити

843 просмотра
Воскресенье, 3 сентября 2017, 15:31
Влад Содель

В Киеве разгромили вход в магазин люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4, с фасада которого перед этим были стерты знаменитые граффити времен Майдана.

Соответствующие фото разместил фотограф Владислав Содель в Twitter.

На фото также видно, что возле входа в магазин жгли шины.

Также фото появились на странице националистической организации С14, которая ранее призвала "идти в гости" в этот магазин.

Как сообщалось, в воскресенье стало известно, что с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4 в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Руководитель магазина Игорь Доценко назвал эти граффити "типичным стрит-артом, время от времени удаляют коммунальные службы".

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что институт готовит обращение в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма за уничтожение граффити, которые были памятником истории.

Вместе с тем, вице-премьер Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter написал, что уничтожены граффити были частью экспозиции Музея Майдана, и за уничтожение музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность.

Украинская правда

Темы: Киев Майдан история
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Институт нацпамяти: уничтожение граффити на Грушевского – преступление 3 сентября 2017, 13:38
С фасада магазина на Грушевского стерли "иконы революции" 3 сентября 2017, 10:35
Киевэнерго просит "Киевгаз" вернуть газ котельным, чтобы нагреть воду 1 сентября 2017, 22:41
powered by lun.ua
Главные новости
РФ обвинила США в захвате своих дипучреждений
Институт нацпамяти: уничтожение граффити на Грушевского – преступление
АТО: возле Зайцево ранен военный
С фасада магазина на Грушевского стерли "иконы революции"
Все новости
Опыт

9 ошибок, которые мы допускали на первой работе. Какие выводы сделать?

Живая глина

Как рождается гаварецкая керамика