Луценко пообещал "проверку бизнеса вандалов", которые уничтожили граффити
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что бизнес предпринимателей из магазина "Эмпориум" на ул. Грушевского, 4, на фасаде которого уничтожено граффити времен Майдана, проверят все государственные контролирующие органы.
Об этом Луценко заявил 3 сентября в Facebook.
"Бизнес вандалов из "Эмпориума" в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы", - заявил он.
Также генпрокурор напомнил, что столичная прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити, которые были нанесены в ходе Революции Достоинства на фасаде дома на Грушевского.
3 сентября стало известно,что с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4 в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.
Руководитель магазина Игорь Доценко назвал эти граффити "типичным стрит-артом, время от времени удаляют коммунальные службы".
Позже вход в магазин люкс-мебели, с фасада которого ранее стерли граффити, разгромили, а у входа зажгли шины.
Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана, и за уничтожение музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность.
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что институт готовит обращение в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма за уничтожение граффити, которые были памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 № 869. Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст 298 Уголовного кодекса.
Украинская правда
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