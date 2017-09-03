АТО: Боевики стреляют из 120-мм минометов

В зоне проведения АТО боевики продолжают обстрелы позиций сил АТО из стрелкового сбои, трижды применяли минометы калибра 120 миллиметров, в воскресенье зафиксировано 17 обстрелов.

Об этом говорится в сводке штаба АТО по состоянию на вечер 3 сентября.

По данным штаба, все обстрелы были хаотичными и не представляли угрозы жизни бойцам ВСУ, потерь среди украинских военных нет.

Около 6:00 боевики выпустили почти 20 мин калибра 120 миллиметров по опорным пунктам сил АТО возле Гнутово и Талаковки.

На приморском направлении преступники били из крупнокалиберных пулеметов неподалеку Водяного и Павлополя.

На донецком направлении неспокойно было в районе Зайцевого, где боевики 7 раз обстреливали укрепления сил АТО из 120-мм миномета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрелами оказались также силы АТО возле Авдеевской промзоны и шахты Бутовка.