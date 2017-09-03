Сборная Хорватии победила Косово в отборочном матче ЧМ-2018

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Воскресенье, 3 сентября 2017, 20:56

Сборная Хорватии победила сборную Косово в матче 7-го тура отбора на ЧМ-2018 со счетом 1:0.

Об этом пишет Football24.ua.

2 сентября арбитр остановил игру из-за неудовлетворительного состояния газона, который испортил ливень. Команды сыграли 27 минут, поединок возобновился 3 сентября в 15:30.

После матча Хорватия вернулась на первое место группы І, имея в активе 16 очков, таким образом сместив Украину, которая была лидером в группе после игры с Турцией. Косово в группе остается на последней позиции с 1 пунктом.

Темы: спорт
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