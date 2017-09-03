ЕБРР выделит €35 миллионов на мусороперерабатывающий завод во Львове

1171 просмотр
Воскресенье, 3 сентября 2017, 21:57

Европейский банк развития и реконструкции сообщил о начале отбора компаний, которые примут участие в воплощении первого этапа проекта "Твердые отходы Львова" стоимостью 35 млн евро.

В объявлении, опубликованном на официальном сайте ЕБРР, указано, что проект будет предусматривать начало рекультивации Грибовицкой свалки и строительство завода по механико-биологической переработки мусора, пишет Zaxid.net.

Операторами проекта указаны Львовский горсовет и львовское коммунальное предприятие "Зеленый город".

В объявлении отмечается, что тендер на закупку товаров, работ и услуг для проекта "Твердые отходы Львова" будет объявлен в IV квартале этого года.

Из  €35 млн, предусмотренных проектом ЕБРР, €10 млн предусмотрены собственно на рекультивацию Грибовицкой свалки, что является безвозвратным грантом со стороны ЕБРР.

Еще €25 млн будут потрачены на строительство мусороперерабатывающего завода на территории Львовской ТЭЦ-2. Разработку проекта завода уже завершают специалисты французской компании Egis, также за счет гранта французского правительства.

Как известно, в конце июля Львовский горсовет подписала с ЕБРР соглашение на €30 млн, из которых грантовых €10 млн были предусмотрены на рекультивацию, а €20 млн - кредит под минимальные проценты для строительства завода.

Темы: Львов ЕБРР
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Охранников Дыминского могут обвинить в сокрытии преступления 27 августа 2017, 13:47
Дыминский готов сотрудничать со следствием - адвокат 26 августа 2017, 10:19
Был ли Дыминский за рулем, можно установить без него - Луценко 25 августа 2017, 21:36
powered by lun.ua
Главные новости
Грицак - главе ФСБ РФ: "Остановитесь!"
Прокуратура начала производство по факту уничтожения граффити
В Одессе на стройке возле "дома-стены" произошли столкновения
Суд вернул прокуратуре обвинительный акт по делу расстрелов на Майдане
Все новости
Книги

"Нейромант": отрывок из романа Уильяма Гибсона

опять за парты

Игры, песни и работа в группах. Как в школах будут учить по-новому