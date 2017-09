США усилят секторальные санкции против России

США сообщили о дальнейшем усилении санкций против энергетического и банковского секторов экономики России, которые были наложены за ее агрессию против Украины.

Об этом сообщили в Министерстве финансов США, передает Радио Свобода.

Строгие ограничения будут введены через месяц, с 28 ноября, на условия финансирования российских компаний, находящихся под санкциями со стороны американских юридических или физических лиц, а также с территории США.

Для таких российских компаний из энергетического сектора срок, на который им могут быть предоставлены кредиты, сократится до 60 дней с нынешних 90, а для подсанкционных компаний из финансового сектора - до 14 дней с нынешних 30.

Как пишет AFP, под удар попадают такие крупные российские банки, как "Сбербанк", "Внешэкономбанк", "Росэксимбанк" и "ВТБ Банк", а также энергетические гиганты, включая "Газпром", "Лукойл" и "Транснефть".

При этом, говорится в обновленных директивах Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США, одним из оснований для усиления ограничений является недавно принятый закон о санкциях в отношении России, известный как "Противостояние влиянию России в Европе и Евразии" (Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act of 2017, или сокращенно CRIEEA).

Этот акт стал частью более широкого законодательного пакета, который ввел санкции также против Ирана и Северной Кореи.