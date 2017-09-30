США усилят секторальные санкции против России

501 просмотр
Суббота, 30 сентября 2017, 00:46

США сообщили о дальнейшем усилении санкций против энергетического и банковского секторов экономики России, которые были наложены за ее агрессию против Украины.

Об этом сообщили в Министерстве финансов США, передает Радио Свобода.

Строгие ограничения будут введены через месяц, с 28 ноября, на условия финансирования российских компаний, находящихся под санкциями со стороны американских юридических или физических лиц, а также с территории США.

Для таких российских компаний из энергетического сектора срок, на который им могут быть предоставлены кредиты, сократится до 60 дней с нынешних 90, а для подсанкционных компаний из финансового сектора - до 14 дней с нынешних 30.

Как пишет AFP, под удар попадают такие крупные российские банки, как "Сбербанк", "Внешэкономбанк", "Росэксимбанк" и "ВТБ Банк", а также энергетические гиганты, включая "Газпром", "Лукойл" и "Транснефть".

При этом, говорится в обновленных директивах Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США, одним из оснований для усиления ограничений является недавно принятый закон о санкциях в отношении России, известный как "Противостояние влиянию России в Европе и Евразии" (Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act of 2017, или сокращенно CRIEEA).

Этот акт стал частью более широкого законодательного пакета, который ввел санкции также против Ирана и Северной Кореи.

Темы: санкции США Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко в Канаде обсудил усиление санкций против РФ 24 сентября 2017, 10:16
Кустурица и Гришковец – среди тех, кто угрожает нацбезопасности Украины 22 сентября 2017, 17:46
США ввели дополнительные санкции против КНДР 22 сентября 2017, 00:50
powered by lun.ua
Главные новости
США усилят секторальные санкции против России
Главные новости дня – за 60 секунд
Гелетей говорит, что служащий УГО в частном порядке возил его семью
Луценко: На складах в Калиновке мог быть заложен детонатор
Все новости
Кінець епохи

Хью Хефнер и его украинские "зайки": мир прощается с основателем Playboy

кино

О Лесе Украинке снимут художественный фильм

афиша

Фестивали анимации, вина и грузинской кухни, соревнование барменов, много вечеринок...