В СИЗО Челябинска утверждают, что Сенцова туда не этапировали

В Челябинском следственном изоляторе заявляют, что туда не этапировали украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России по сфабрикованному обвинению в терроризме.

Об этом сообщает портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на правозащитницу Татьяну Щур.

Речь идет о СИЗО № 3 Челябинска, который используется для "пересылки" осужденных.

По мнению Татьяны Щур, власти преднамеренно скрывают местонахождение украинца, чтобы до него "не добрались" правозащитники.

23 сентября адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что ему неизвестно место нахождения украинского политзаключенного.

Как сообщил 11 сентября "Интерфакс" со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Иркутской области, украинского режиссера Олега Сенцова этапировали из иркутского СИЗО в Челябинск.

Ранее российская правозащитница и журналитска Зоя Светова сообщила, что Сенцова, который находился в колонии Якутска, могли перевести в колонию строгого режима в городе Иркутске.

Позже это подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии Иркутска.

25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а еще одного украинца Александра Кольченко – к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Сенцова и Кольченко в феврале 2016 года этапировали в Челябинскую область.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их.

12 сентября один из защитников украинца сообщил, что Сенцова этапировали из иркутского СИЗО, но куда и зачем, неизвестно.

Сенцова вместе с Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.