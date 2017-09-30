Трамп уволил министра за полеты чартером на бюджетные средства

Министр здравоохранения США Том Прайс подал в отставку после скандала с использованием дорогих частных чартерных самолетов по служебным делам.

Об этом пишет Reuters.

"Министр здравоохранения и социальных служб Томас Прайс предложил свою отставку и президент ее принял", - говорится в заявлении Белого дома.

При этом Прайс пообещал, что выплатит в бюджет почти 52 тысячи долларов потраченных на частные чартерные рейсы.

"Налогоплательщики не будут платить за мое место на этих самолетах", - сказал Прайс.

Как пояснил агентству источник, близкий к президенту, Трамп пытается внедрить план сокращения налогов. В то же время, правительство ищет ответ на опустошения, вызванные тремя ураганами. Такая растрата бюджетных средств министром стала непростительной.