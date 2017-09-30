В министерстве образования Латвии поняли украинский закон об образовании

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Суббота, 30 сентября 2017, 03:26

Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис назвал понятными шаги Украины по обеспечению условий для изучения государственного языка.

Об этом Шадурскис заявил во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сообщает пресс-служба МИД.

"Шаги Украины по обеспечению условий для изучения государственного языка в системе образования понятны", - сказал министр.

На примере опыта Латвии он отметил важность создания предпосылок для учащейся молодежи получить необходимые знания государственного языка и не быть дискриминированными на рынке труда своей страны.

В свою очередь, Климкин отметил интерес Украины в заимствовании латвийского опыта функционирования системы образования с использованием языков национальных меньшинств.

Во время встречи стороны отметили тесное сотрудничество между Украиной и Латвией в образовательной сфере, в частности на межуниверситетском уровне.

Министры Климкин и Шадурскис подписали соглашение между Правительством Украины и Правительством Латвийской Республики в сфере образования, науки, молодежи и спорта.

Как известно, 25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый парламентом 5 сентября.

Указанный закон начинает реформу образования в Украине. Он сужает использование в украинских учебных заведениях языков нацменьшинств.

С критикой нового закона выступила Венгрия. "Нож в спину", - заявил ее МИД.

Министр людских ресурсов Венгрии Золтана Балога заявила, что украинский закон об образовании противоречит многим международным конвенциям и обязательствам, которые Украина взяла на себя в отношении европейских государств.

Румынская община в Черновицкой области просила президента ветировать новый закон "Об образовании".

В свою очередь министр образования Лилия Гриневич отмечает, что принятая языковая статья закона "Об образовании" соответствует Конституции Украины.

29 сентября министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Парламентская ассамблея Совета Европы получила запрос на проведение дебатов по закону "Об образовании" в ходе сессии, которая состоится 9-13 октября.

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях: "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины" и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".

Темы: образование язык Латвия
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