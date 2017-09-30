Трамп до сих пор не начал выполнять закон о санкциях против РФ - МакКейн

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Суббота, 30 сентября 2017, 04:34

Двое ведущих сенаторов США заявили, что спустя два месяца после подписания закона о новых санкциях против России, Трамп так и не начал его выполнять.

Об этом республиканец Джон Маккейн и демократ Бен Кардин заявили в письме президенту США, пишет Reuters.

"Теперь, когда приближаются крайние сроки, важно, чтобы ваша администрация выполняла закон в полной мере, чтобы поддерживать и защищать интересы Америки", - сказано в письме.

В письме подчеркивается, что 1 октября является крайним сроком для администрации, чтобы определить "правила или другие указания" для идентификации любого, кто работает от имени российских оборонных и разведывательных секторов и подлежит санкциям.

Как известно, Трамп критиковал законопроект о санкциях против Москвы, но неохотно подписал принятый Конгрессом закон.  Администрация, в частности, выступала против положения, которое не позволяло Трампу или любому президенту облегчать или отменять санкции против России без согласия Конгресса.

При этом, акт также предусматривает законодательное урегулирование санкций против Ирана и Северной Кореи, которые Трамп поддерживает.

Старший помощник Сената сказал агентству, что не было никаких признаков того, что администрация выполнит закон в срок.

"Это очень сложный законопроект. Мы понимаем это", - сказал он. "Но пришло время действовать".

Как сообщалось, министерство финансов США с 28 октября введет ограничения на условия финансирования российских компаний, находящихся под санкциями, со стороны американских юридических или физических лиц.

Темы: Трамп санкции США Росcия
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