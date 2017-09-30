ЦРУ ищет русскоговорящих сотрудников по объявлению в Twitter

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Суббота, 30 сентября 2017, 07:17

В аккаунте ЦРУ в Twitter появилось объявление о поиске сотрудников-лингвистов со знанием русского языка. 

Об этом пишет DW.com.

Кандидаты должны быть гражданами США. Им обещают зарплату от 56 тысяч долларов в год.

"Говорите по-русски? Гражданин США с высшим образованием? Интересуетесь нацбезопасностью? Ваши навыки нужны здесь", - говорится в сообщении.

ЦРУ предлагает американским гражданам, владеющим русским на продвинутом уровне, близком к носителям языка, две вакансии - офицера-переводчика в управлении операциями и инструктора по иностранному языку.

В первом случае годовая зарплата может составить от 62 до 103 тысяч долларов, во втором - от 56 до 161 тысячи долларов.

Темы: США разведка
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