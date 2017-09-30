Мы не избавимся от дефицита пенсионного фонда в ближайшие 5 лет - Данилюк

Министр финансов Александр Данилюк считает, что Украина не избавится дефицита пенсионного фонда в ближайшие 5 лет.

Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели".

"Мы фиксируем дефицит ПФ в абсолютных цифрах. Конечно, сам бюджет ПФ будет расти, а дефицит в абсолютных цифрах - нет. Поэтому в процентах дефицит будет уменьшаться. Когда-нибудь, возможно, мы выйдем на бездефицитную пенсионную систему, но это точно не перспектива пяти лет", - отметил Данилюк.

По его словам, сейчас стоит задача уменьшить дефицит пенсионного фонда, чтобы стабилизировать солидарную систему.