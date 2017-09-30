Мы не избавимся от дефицита пенсионного фонда в ближайшие 5 лет - Данилюк

540 просмотров
Суббота, 30 сентября 2017, 11:00

Министр финансов Александр Данилюк считает, что Украина не избавится дефицита пенсионного фонда в ближайшие 5 лет.

Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели".

"Мы фиксируем дефицит ПФ в абсолютных цифрах. Конечно, сам бюджет ПФ будет расти, а дефицит в абсолютных цифрах - нет. Поэтому в процентах дефицит будет уменьшаться. Когда-нибудь, возможно, мы выйдем на бездефицитную пенсионную систему, но это точно не перспектива пяти лет", - отметил Данилюк.

По его словам, сейчас стоит задача уменьшить дефицит пенсионного фонда, чтобы стабилизировать солидарную систему.

Темы: пенсии
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Депутаты против Гройсмана: кто выиграет войну за пенсионную реформу 28 сентября 2017, 15:00
Гройсман озвучил "дедлайн" голосования за повышение пенсий 26 сентября 2017, 16:22
Гройсман готов повысить пенсии 9 млн пенсионеров в октябре при одном условии 24 сентября 2017, 20:29
powered by lun.ua
Главные новости
В Калиновке прекратились неконтролируемые взрывы - ГСЧС
Сутки в АТО: боевики били из минометов и танков, ранены 4 бойцов ВСУ
Трамп поручил Тиллерсону выполнять санкции против РФ
США усилят секторальные санкции против России
Все новости
видео

Настоящий HURU: Украинский рюкзак-трансфомер покорил Kickstarter за 12 часов

сологамия

"Сама на себе": итальянка отгуляла свадьбу с собой

в топе

Джона Сноу окольцевали: звезды "Игры престолов" официально обручились