Германия призвала РФ освободить Умерова и Семену

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Суббота, 30 сентября 2017, 11:19

Правительство Германии осудило незаконные приговоры РФ на территории аннексированного Крыму и призвало освободить заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и журналиста "Радио Свободы" Николая Семену.

Об этом заявила заместитель спикера правительства Германии Ульрике Деммер в Берлине 29 сентября, передает "Европейская правда".

По ее словам, эти незаконные приговоры лишь подтвердили критический доклад ООН о ситуации с правами человека в незаконно аннексированном Россией Крыму, а тюремное заключение в отношении Умерова является еще одним доказательством преследования со стороны России.

Деммер обратила внимание на то, что оба приговора были вынесены неавторизованными российскими инстанциями в незаконно аннексированном Крыму.

В федеральном правительстве Германии призвали освободить Умерова и Семену.

Темы: крымские татары аннексия СМИ Германия
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