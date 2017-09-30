Германия призвала РФ освободить Умерова и Семену
Правительство Германии осудило незаконные приговоры РФ на территории аннексированного Крыму и призвало освободить заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и журналиста "Радио Свободы" Николая Семену.
Об этом заявила заместитель спикера правительства Германии Ульрике Деммер в Берлине 29 сентября, передает "Европейская правда".
По ее словам, эти незаконные приговоры лишь подтвердили критический доклад ООН о ситуации с правами человека в незаконно аннексированном Россией Крыму, а тюремное заключение в отношении Умерова является еще одним доказательством преследования со стороны России.
Деммер обратила внимание на то, что оба приговора были вынесены неавторизованными российскими инстанциями в незаконно аннексированном Крыму.
В федеральном правительстве Германии призвали освободить Умерова и Семену.
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