Минобороны РФ уверяет, что в Беларуси российских войск после "Запад-2017" нет

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Суббота, 30 сентября 2017, 14:40

В Минобороны РФ уверяют, что все подразделения российских войск, которые принимали участие в совместных стратегических учениях "Запад-2017" в Беларуси вернулись в пункты постоянной дислокации.

Об этом заявил начальник Управления пресс-службы и информации Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет "Интерфакс".

По его словам, заявление начальника Генштаба Украины Виктора Муженко о том, что некоторые части остались в Беларуси, не соответствуют действительности. 

"Заявления Муженко о "спрятанных" российских войсках в Беларуси демонстрируют его профнепригодность. Абсолютное невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от Киева и фантазии о численности находящихся там войск - повод для немедленного увольнения такого начальника Генштаба", - заявил Конашенков.

Как известно, стратегические российско-белорусские маневры "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории Беларуси и России, участие в них приняли около 12,7 тыс. военнослужащих, до 680 единиц боевой техники.

На территории Беларуси были задействованы около 10,2 тыс. человек, 370 единиц техники, в том числе около 140 танков, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов.

По словам начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко, Россия оставила свои войска после учений в Беларуси, и из 12 500 военнослужащих РФ вывела лишь несколько подразделений.

Глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявлял, что совместные масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне.

Темы: Росcия армия Беларусь
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