В ЕС опубликовали решение о торговых преференциях для Украины

829 просмотров
Суббота, 30 сентября 2017, 14:52

Официальный журнал Европейского Союза опубликовал решение о введении автономных торговых преференций для Украины сроком действия на 3 года.

Текст решения опубликован в Официальном журнале ЕС.

Сообщается, что решение вступает в силу на следующий день после публикации - то есть 1 октября 2017 года.

Отметим, что регламент ЕС относительно автономных торговых преференций увеличит объемы сельскохозяйственной продукции, которую Украина может экспортировать в ЕС по Соглашению об ассоциации, не платя таможенные пошлины.

Регламент предоставляет дополнительные нулевые тарифные квоты для украинского меда - 2,5 тыс. тнн, кукурузы и муки из нее - 650 тыс. тонн, ячменя и муки из него - 350 тыс. тонн, пшеницы и муки - 65 тыс. тонн.

Кроме того, добавляется квота на ячменную крупу - 7,8 тыс. тонн, овес - 4 тыс. тонн, обработанные томаты - 3 тыс. тонн и виноградный сок - 500 тонн.

 Инфографика - Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Преференции будут введены на срок до трех лет, как дополнение к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Напомним, 13 сентября в Европейском парламенте было подписано решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций.

17 июля Совет Европейского Союза утвердил решение предоставить Украине дополнительные торговые преференции.

Европейская правда

Темы: ЕС торговля
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Посол ЕС рассказал о разговоре с Путиным в лифте 29 сентября 2017, 19:30
ПАСЕ просят обсудить украинский закон об образовании 29 сентября 2017, 18:45
Евроинтеграционная осень: какие требования ЕС должна выполнить Верховная рада 29 сентября 2017, 10:30
powered by lun.ua
Главные новости
Лысенко: Боевики открывали огонь из танков вблизи Авдеевки
ГПУ не нашла криминала в повышении цен на сжиженный газ
В Калиновке прекратились неконтролируемые взрывы - ГСЧС
Сутки в АТО: боевики били из минометов и танков, ранены 4 бойцов ВСУ
Все новости
фото

Соцсеть взбудоражили образцы нижнего белья женщин-военных ВСУ

видео

Какими глазами на нас смотрит мир? Украина в 40 глобальных рейтингах

кино

О Лесе Украинке снимут художественный фильм