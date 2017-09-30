Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов

Международная и Европейская федерации журналистов призвали освободить украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного и заключенного в РФ по обвинению в шпионаже.

Соответствующее заявление размещено на сайте EFJ и поддерживает требование Национального союза журналистов Украины, Независимого медиа-профсоюза Украины и Российского союза журналистов о немедленном освобождении Сущенко.

Как заявил генсек IFJ Энтони Беллэнгер, содержание под стражей Сущенко является "оскорблением свободы средств массовой информации".

"Мы считаем, что обвинения РФ против Сущенко полностью сфабрикованы, чтобы вынудить его замолчать... Власти (РФ) должны немедленно освободить его", - заявил в свою очередь президент EFJ Могенс Бличер Бьеррегорд.

Как известно, 30 сентября 2016 года Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

24 января 2017 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыму.

25 сентября Московский суд продлил арест незаконно удерживаемому в российском СИЗО журналисту Роману Сущенко.

Сам Сущенко демонстрирует сдержанный оптимизм относительно освобождения из-под стражи.

Президенты Петр Порошенко, Эммануэль Макрон и жена французского лидера Бриджит вместе пытаются убедить президента РФ Владимира Путина освободить украинского журналиста.

Украинская правда