В зоне АТО трое украинских военных получили ранения

На протяжении 30 сентября боевики вели огонь преимущественно на Приморском и Донецком направлениях, трое бойцов ВСУ получили ранения - возле Авдеевки и Песков.

Об этом говорится в сообщении штаба АТО.

В частности на околицах Авдеевки с начала суток боевики трижды открывали огонь из различных видов гранатометов и стрелкового оружия, ранения получили два бойца.

Также обстрелы велись ночью возле шахты Бутовка и в районе Песков, где получил ранения один украинский военнослужащий.

На Приморском направлении в районе Водяного боевики трижды применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, также обстреляны силы АТО возле Богдановки и Широкино.

Украинская правда