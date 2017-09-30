В зоне АТО трое украинских военных получили ранения

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Суббота, 30 сентября 2017, 19:06

На протяжении 30 сентября боевики вели огонь преимущественно на Приморском и Донецком направлениях, трое бойцов ВСУ получили ранения - возле Авдеевки и Песков.

Об этом говорится в сообщении штаба АТО.

В частности на околицах Авдеевки с начала суток боевики трижды открывали огонь из различных видов гранатометов и стрелкового оружия, ранения получили два бойца. 

Также обстрелы велись ночью возле шахты Бутовка и в районе Песков, где получил ранения один украинский военнослужащий.

На Приморском направлении в районе Водяного боевики трижды применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, также обстреляны силы АТО возле Богдановки и Широкино. 

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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