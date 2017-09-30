Сборную Украины по тяжелой атлетике дисквалифицировали на год за допинг

Сборная Украины по тяжелой атлетике в полном составе отстранена от международных соревнований сроком на 1 год в связи с положительными допинг-тестами спортсменов на Олимпийских играх 2008 и 2012 гг.

Как сообщили в Международной федерации тяжелой атлетики, соответствующее решение 30 сентября единогласно принял Исполнительный совет МФТА (IWF).

Таким образом украинцы не смогут принять участие в Чемпионате мира, который состоится с 28 ноября по 5 декабря 2017 года в Анахайме (США).



Кроме Украины также дисквалифицированы сборные России, Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции и Молдовы.

Украинская правда