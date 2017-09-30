В Запорожье неизвестные напали на участников Фестиваля равенства.

Об этом говорится в сообщении организаторов на Facebook-странице мероприятия.

"Радикалы напали на гостей фестиваля. Группой, били руками и ногами. Приехала "скорая", говорят, что будут госпитализировать", - сообщается на странице фестиваля.

Также отмечается, что полиция, прибывшая на место происшествия, задержала несколько человек, остальные нападавшие скрылись.

Ранее организаторы сообщали, что возле места проведения Фестиваля собрались молодые спортивной внешности, которые хотели сорвать мероприятие. Позже неизвестные блокировали вход гостям мероприятия и распыляли на них газ.

В настоящее время сообщения полиции об инциденте отсутствуют.

Украинская правда