Германия: "Зеленые" согласились вести переговоры о коалиции

Немецкая партия "Союз 90/Зеленые" объявила о согласии на переговоры о возможном формировании коалиции с консервативным блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и либералами из Свободной демократической партии (СвДП).

Об этом говорится в решении, принятом 30 сентября на съезде партии в Берлине, пишет DW.

Во время голосования ни один из делегатов не высказался против, трое воздержались, сообщает dpa.

Партия планирует сконцентрироваться на вопросах защиты климата, "сильной Европы" и социальной справедливости.

Вести переговоры будут 14 человек, делегацию возглавят лидеры партии Джем Ездемир и Катрин Геринг Экардт.

"На переговорах мы ясно дадим понять, что намерены достичь прогресса в экологическом развития и большей социальной справедливости", - говорится в заявлении партии.

По мнению лидера "Зеленых" Джема Ездемира, переговоры будут сложными.

Как известно, по итогам выборов в Бундестаг, которые состоялись 24 сентября, победу одержал блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз во главе с Меркель. Социал-демократы получили 20,5% голосов и заявили, что не хотят продолжения "большой коалиции", а пойдут в оппозицию.

Третье место заняла правопопулистского партия "Альтернатива для Германии" с более чем 13% голосов, которая прошла в парламент впервые.

Также в Бундестаге будут представлены Свободная демократическая партия (СвДП), "Зеленые" и Левая партия.