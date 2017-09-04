Найцікавіше: 2003. В СБУ прийшов Смешко. 2010. Янукович – головний водій країни. 2015. Губернатор Одещини критикує прем'єра за олігархів. 2016. У Києві підпалили телеканал "Інтер".

2001, вівторок

Відкрилася нова сесія Верховної Ради. Головний для нардепів законопроект, голосування за який має відбутися через тиждень – закон про вибори. Хтось відстоює пропорційну систему, хтось готовий віддати чверть місць у парламенті мажоритарникам, а хтось вважає, що депутатів мають обирати по формулі 50% на 50%: половина парламенту формується за пропорційною системою, половина – за мажоритарною.

2002, середа

І опозиція, і влада готуються до акцій протесту, які мають відбутися 16 вересня. Опозиціонери роз'їжджають по областях, закликаючи приєднатися до повалення режиму Кучми. А в держадміністраціях інструктують підлеглих, як рекламувати досягнення влади і м'яко перешкоджати опозиції.

До акцій опозиції приєднається й "Наша Україна" – таке рішення нарешті прийняла політрада блоку.

2003, четвер

– Службу безпеки України очолив Ігор Смешко, який до того був першим заступником секретаря РНБО. Кучма перетасовує силовиків: голову СБУ призначили в РНБО, а секретаря РНБО зробили міністром оборони.

– Генпрокурор Святослав Піскун наполягає, що розслідування вбивства Георгія Гонгадзе "практично розкрито", а підозрювані оголошені у розшук. До завершення розслідування, за словами Піскуна, наближається і вбивство журналіста Ігоря Александрова. Підозрювані теж у розшуку.

2004, субота

Росія переживає Беслан. Школу в Північній Осетії звільнили від терористів 3 вересня. Лідер "Нашої України" пропонує оголосити в Україні траур через численні жертви у Беслані. "Цю трагедію народ України сприймає як свою особисту. Це спільний біль двох наших братніх народів", – каже Ющенко.

2006, понеділок

– Уряд Віктора Януковича нелегітимний, а сам він втратив повноваження прем'єра, заявляє Юлія Тимошенко. Вона пояснює це тим, що Янукович продовжує суміщати депутатський мандат з прем'єрським кріслом. Сумісниками є й частина уряду. У "Нашій Україні" підкреслюють: президент не визнає цей Кабмін нелегітимним.

– "Україна не може відмовитися від послуг "РосУкрЕнерго", ця компанія – одна з ключових ланок, що стабілізують ціни на газ". Міністр палива та енергетики Юрій Бойко про важливість РУЕ.

2007, вівторок

– У Верховній Раді відбулося те, що спікер Олександр Мороз називає сесією, а президент Віктор Ющенко – зібранням. 269 нардепів зібрались у парламенті й серед іншого прийняли законопроекти про скасування депутатської недоторканості та про державні закупівлі. Ющенко наголосив, що після його указу про розпуск парламенту всі прийняті Радою законодавчі ініціативи нелегітимні, тож він не буде нічого підписувати.

– Компанія Central European Media Enterprises Ltd. (CME), акціонером якої є Ігор Коломойський, заявляє, що володіє 60% "Студії "1+1". Таким чином СМЕ забезпечила собі контроль над ліцензією телеканалу.

2008, четвер

Парламент проти президента. Депутати БЮТ та Партії регіонів об'єдналися у конституційну більшість і ухвалили кілька неприємних для Віктора Ющенка законопроектів. Так, Верховна Рада дозволила Кабміну призначати в.о. голів місцевих держадміністрацій, якщо президент відхилить запропоновані урядом кандидатури. Також депутати відібрали в Ющенка можливість одноосібно звільняти генпрокурора – за проголосованим законопроектом це тепер можливо лише за згодою парламенту. Рада подолала президентське вето на закон "Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України", – мовляв, голова держави не має права вказувати нардепам, як працювати.

"Як президент я гарантую, що ми знайдемо демократичні відповіді на ті загрози, зради, які відбулися. Шабаш цей не пройде", – заявив Віктор Ющенко. А фракція НУНС заявила про вихід із коаліції.

2009, п'ятниця

– Президент Віктор Ющенко вдруге ветував зміни до бюджету щодо фінансування Євро-2012. Цими змінами майже 10 мільярдів доходів Нацбанку виділялись на програми з підготовки до чемпіонату.

Щоб подолати перше вето президента на цей законопроект, БЮТ змушений був об'єднати зусилля з Партією регіонів та комуністами.

– Курс долара у банках досяг 9,05 грн/дол., тоді як офіційний залишається на рівні 7,98 грн/дол. Віце-прем'єр Олександр Турчинов пояснив це тим, що курс підвищується за день-два до того, як Нафтогаз має закупити величезний об'єм валюти для розрахунків з Газпромом. "Безумовно, Нафтогаз і держава на такому підвищенні курсу втрачають сотні мільйонів доларів", – сказав Турчинов.

А Нафтогаз дійсно повідомив, що розрахувався з російською компанією за серпень.

2010, субота

– "У переважну більшість попередніх років своєї незалежності Україна нагадувала потужний автомобіль, який не міг рушити з місця, бо надто багато політиків вважали себе водієм, та по-різному бачили напрям руху. Сьогодні водій один. І напрям руху один…" Президент Віктор Янукович запевнює можливих інвесторів з Китаю, що Україна рушила з місця.

– На Рівненщині з відповідальністю підійшли до підготовки до Євро-2012. 750 рівненських міліціонерів сіли за парти "Острозької академії", щоб вчити англійську мову до футбольного чемпіонату.

2012, вівторок

Шість років позбавлення волі з конфіскацією майна – про таке покарання для Василя Волги просить державне обвинувачення. Голову Держфінпослуг України звинувачують у спробі отримати півмільйона доларів хабара.

Через рік Волгу визнають винним та засудять на 5 років. Його справа стане незвичним випадком, коли чиновник такого рівня отримав реальний строк за корупцію.

2013, середа

На два дні раніше запланованого в Харкові відкрили меморіальну дошку мовознавцю-славісту, історику літератури і громадському діячові Юрію Шевельову. Екстрений характер монтажу дошки викликаний тим, що місцева влада планувала відкликати дозвіл на її встановлення. А голова Харківської ОДА Михайло Добкін обізвав Шевельова "пособником фашистів". Після відкриття активісти вирішили чергувати біля пам'ятки.

– "Що би не відбувалося, і куди б Україна не йшла, ми все одно колись і десь зустрінемося. Чому? Тому що ми – один народ". Президент РФ Володимир Путін попереджає, що після підписання Україною угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, Росія буде захищати себе.

2014, четвер

– Бійці батальйону "Київ-12" потрапили під обстріл терористів на Луганщині з ракетного комплексу "Смерч" і зазнали втрат. Під Широкиним бойовики знищили укріпрайон батальйону "Азов", є вбиті. За інформацією РНБО, за весь період проведення АТО 837 українських військових загинули і ще 3044 дістали поранення.

– Сотні людей зібрались у Миколаєві на акцію протесту проти російської агресії.

2015, п'ятниця

– Один український військовий загинув за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Голова Одеської обласної держадміністрації Міхеіл Саакашвілі атакує уряд Арсенія Яценюка. Прем'єра він звинуватив у рішеннях на користь олігархів. Також губернатор заявив про гальмування його спроб змінювати систему в Україні й про відсутність реформ у країні, відповідальність за що також поклав на уряд. Про президента Саакашвілі не згадує.

У свою чергу, прем'єр Арсеній Яценюк охарактеризував звинувачення Саакашвілі як брехливі, проте назвав себе його першим союзником.

2016, неділя

– У Києві сталася пожежа у будівлі, де розміщується телеканал Інтер. Спочатку біля входу розгорнувся мітинг – люди у камуфляжі протестували проти проросійської позиції телеканалу. Потім вони запалили перед будівлею шини. Сама будівля, за даними ДНС, підпалювалася двічі. Міністр МВС Арсен Аваков повідомив, що протестувальниками були військовослужбовці.

– На Київщині сталася спроба захоплення одного з приватних підприємств за допомогою силового сценарію. У ній взяли участь понад 200 осіб. Під час сутички одну людину було вбито.

– "Це важке, добре сплановане вбивство, значні сили Нацполіції його розслідують. Усі найкращі сили, дві великі бригади. […] І є усі шанси його розслідувати". Міністр МВС Арсен Аваков про те, як розслідується справа про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Рустем Халілов, для УП