США рассматривают полную торговую изоляцию Северной Кореи

Соединенные Штаты рассматривают возможность прекращения торговли с любой страной, ведущей бизнес с Северной Кореей.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил написал в Twitter.

"Соединенные Штаты рассматривают, помимо других вариантов, прекращение любой торговли с любой страной, ведущей бизнес с Северной Кореей".

The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea.