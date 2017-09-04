Автор "Икон Революции" хочет лично восстановить их

Автор уничтоженных "Икон Революции" на фасаде дома на ул Грушевского в Киеве, социальный художник Sociopath высказался против их восстановления группой художников и хочет сделать это лично.

Об этом он написал в facebook.

Художник считает, что восстановление граффити без его участия является неправильным, а с просьбой восстановить картины никто из представителей государственных институтов к нему не обращался. В то же время он выразил готовность восстановить трилогию, как только ситуация приобретет правильное развитие.

"Мне, как и Вам, жаль, что такое произошло. Однако, никто из представителей государственных институтов, кроме простых украинцев, не обращался ко мне с просьбой восстановить картины. Надеюсь, Вы понимаете, что самовольное возобновление в данной ситуации невозможно", - написал он.

"Читаю, что группа художников, якобы, завтра - 4 сентября, будет восстанавливать рисунки без моего участия. Обидно, но такой шаг, как по мне, является ничем иным, как попыткой обмануть нас всех и пропиариться на этой ситуации", - добавил автор.

Sociopath сообщил, что "Иконы Революции" в оригинальном размере в одном экземпляре есть в его коллекции, так же, как и трафареты, которыми они были созданы.

"Я обещаю Вам всем, что восстановлю Трилогию, как только ситуация приобретет правильное развитие", - заверил он.

3 сентября стало известно, что с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4 в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Руководитель магазина Игорь Доценко назвал эти граффити "типичным стрит-артом, время от времени удаляют коммунальные службы".

Позже вход в магазин люкс-мебели, с фасада которого ранее стерли граффити, разгромили, а у входа зажгли шины.

После этого руководитель магазина Игорь Доценко сообщил, что салон закрыт. При этом он заявил, что граффити закрасили какие-то провокаторы. Вместе с тем журналист Татьяна Высоцкая обнародовала фото, на которой сам Доценко руководит рабочим, который закрашивал граффити.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана, и за уничтожение музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что институт готовит обращение в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма за уничтожение граффити, которые были памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 № 869.

Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст 298 Уголовного кодекса.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что бизнес предпринимателей из магазина "Эмпориум" проверят все государственные контролирующие органы.