Более 70 тысяч мусульман-рохинджа бежали из Мьянмы от насилия - ООН

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Понедельник, 4 сентября 2017, 07:03

Около 73 тысяч представителей народности рохинджа, мусульман по вере, бежали от насилия на западе Мьянмы в соседнюю Бангладеш.

Об этом сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Радио Свобода.

Как заявила пресс-секретарь управления Вивиян Тан, к бегству их вынудила новая вспышка насилия, начавшаяся в штате Ракхайн на западе Мьянмы больше недели назад, 25 августа.

Силовики Мьянмы и представители народности рохинджа обвиняют друг друга в жестокости.

По данным военных Мьянмы, в столкновениях последних дней погибли почти 400 человек, большинство из них - боевики-рохинджа.

Беженцы же заявляют, что силовики Мьянмы и толпы населения других этнических групп (по вере они в основном буддисты) нападали на гражданских мусульман, жгли их дома и изгоняли из штата Ракхайн.

Біженці рохінджа чекають на вхід до тимчасового табору для біженців у Бангладеш, 30 серпня 2017 року

Беженцы рохинджа ожидают входа во временный лагерь для беженцев в Бангладеш, 30 августа 2017

Правозащитная организация Human Rights Watch из США обнародовала свежий спутниковый снимок, на котором, по словам правозащитников, видно более 700 сожженных домов в одном из сел рохинджа.

Кровавые столкновения в регионе вспыхивают время от времени с 2012 года, когда они впервые стали массовыми и вызвали бегство более 100 000 рохинджа в лагеря для внутренне перемещенных лиц.

Предыдущие военные режимы Мьянмы, тогда известной как Бирма, лишили всех представителей народности рохинджа гражданства, а с ним и всех гражданских прав, и пытались заставить их эмигрировать из страны, считая их чужими.

Тяжелое социальное положение стало почвой для развития исламского экстремизма среди этой народности.

Насилие, к которому прибегали экстремисты-рохинджа в последние годы, привело и к радикализации их соседей, преимущественно носителей буддизма, которых, в свою очередь, начали подстрекать националистические буддистские организации.

В последнее время к насилию в регионе уже прибегают обе стороны.

Темы: ООН религия
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