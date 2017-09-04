АТО: Боевики прменили миномет, один боец ​​ВСУ получил ранения

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Понедельник, 4 сентября 2017, 07:37

Российско-оккупационные группировки, применяя минометы, гарнатометы и стрелковое оружие, продолжают обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях. За минувшие сутки один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 44 раза обстреливали украинские опорные пункты. Из них 21 обстрел характеризуется как неприцельный.

Как и в предыдущие дни, беспокойнее всего было на Донецком направлении.

Здесь наибольшее количество огневых провокаций противника зафиксировано вблизи поселка Зайцево. Начиная с 18 часов  бандиты 5 раз обстреляли позиции ВСУ из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также в конце суток под вражеским огнем трижды оказались украинские укрепления в Авдеевский промзоне и дважды - у Майорска.

На Приморском направлении бандиты трижды применяли стрелковое оружие в окрестностях Павлополь. Около 20 часов возле этого же поселка они выпустили 5 мин калибра 82 миллиметра. Обстрелы врага с использованием стрелкового оружия зафиксированы и неподалеку Гнутового, Талаковки, Лебединского и Широкиного.

В результате гранатометного огня противника на подступах к Марьинке ранения получил один украинский защитник.

На Луганском направлении около 21:00 российские наемники, пренебрегая мирными договоренностями и подвергая опасности гражданское население, из стрелкового оружия обстреляли контрольно-пропускной пункт (въезда-выезда) Станица Луганская.

В штабе отметили, что несмотря на полную готовность дать врагу жесткий ответ, силы АТО огонь в ответ не открывали.

"Этот факт в очередной раз подтвердил, что в данном районе боевики не хотят соблюдать режим полного прекращения огня, который должен начать процесс "зеркального" отвода войск", - констатировали в штабе АТО.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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