Трамп: США готовы защищаться с применением "ядерных возможностей"

720 просмотров
Понедельник, 4 сентября 2017, 08:53

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова защищать себя и своих союзников "с использованием полного спектра дипломатических, обычных и ядерных возможностей".

Этот комментарий Трампа появился 3 сентября вслед за заявлением министра обороны США Джеймса Маттиса, что Вашингтон даст "массивный военный ответ" на возможные угрозы со стороны Северной Кореи, передает "Радио Свобода".

Военные Южной Кореи сообщили 4 сентября, что их воздушные силы и армия провели ядерно-ракетные обучения в ответ на проведение Пхеньяном испытания водородной бомбы.

По этому сообщению, южнокорейские военные провели имитацию атаки на ядерную площадку КНДР, поразив "определенные цели в Японском море".

Уже и без того высокая напряженность на Корейском полуострове возросла после того, как Северная Корея 3 сентября заявила, что успешно испытала водородную бомбу, которую может транспортировать межконтинентальная баллистическая ракета.

Темы: США КНДР
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трамп грозится прекратить торговлю с Китаем из-за поддержки КНДР 4 сентября 2017, 08:16
Убытки от урагана "Харви" в Техасе оценили в $ 150-180 миллиардов 4 сентября 2017, 03:47
США рассматривают полную торговую изоляцию Северной Кореи 4 сентября 2017, 00:49
powered by lun.ua
Главные новости
Хроника 4 сентября. Саакашвили атакует правительство Яценюка, а протестующие подожгли "Интер"
АТО: Боевики прменили миномет, один боец ​​ВСУ получил ранения
ООН проведет заседание в связи с ядерным испытанием КНДР
Автор "Икон Революции" хочет лично восстановить их
Все новости
Фото

Как звучал и выглядел 15-й фестиваль "Джаз Коктебель"

6 фильмов сентября

Стівен Содерберг, Даррен Аронофскі і Рубен Естлунд