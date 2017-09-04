За "нежелательное поведение" предлагают высылать из России

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Понедельник, 4 сентября 2017, 09:45

В Совете Федерации РФ готовится законопроект, определяющий критерии и степень ответственности за попытки деструктивного влияния извне на внутрироссийскую повестку.

Об этом пишет 4 сентября издание "Известия", ссылаясь на свои источники.

За "нежелательное поведение", под которым понимается наносящая ущерб национальной безопасности деятельность, российским гражданам будет грозить ответственность – от административной до уголовной, а иностранцам – выдворение из страны.

Такая норма предусмотрена в законопроекте, который сейчас готовит комиссия Совета Федерации (СФ) по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Документ может быть внесен в Госдуму уже в начале 2018 года и дополнит уже существующий ФЗ "О нежелательных организациях", принятый двумя годами ранее. 

Информацию подтвердил и глава комиссии сенатор Андрей Климов.

Темы: Росcия
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