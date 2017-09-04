Из скандального магазина на Грушевского увозят мебель
Из магазина "Эмпориум" на улице Грушевского, 4, где уничтожили известные патриотические граффити, вывозят мебель.
Об этом в Facebook сообщил журналист Андрей Сантарович.
"Позолоченную мебель на Грушевского грузят и увозят", - написал он.
Как сообщалось, 3 сентября с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4 в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.
Позже 3 сентября в Киеве разгромили вход в магазин люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4.
Руководитель магазина Игорь Доценко назвал эти граффити "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы".
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что институт готовит обращение в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма за уничтожение граффити, которые были памятником истории.
Прокуратура Киева №6 открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.
Вместе с тем, вице-премьер Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter написал, что уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана, и за уничтожение музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность.
В полиции Киева определяются, как квалифицировать погром входа магазина на Грушевского, с фасада которого стерли знаменитые граффити времен Майдана.
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