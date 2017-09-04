Из скандального магазина на Грушевского увозят мебель

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Понедельник, 4 сентября 2017, 11:48

Из магазина "Эмпориум" на улице Грушевского, 4, где уничтожили известные патриотические граффити, вывозят мебель.

Об этом в Facebook сообщил журналист Андрей Сантарович.

"Позолоченную мебель на Грушевского грузят и увозят", - написал он. 

 
ФОТО ИЗ facebook  Андрея Сантаровича
 
ФОТО ИЗ facebook  Андрея Сантаровича

Как сообщалось,  3 сентября с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4 в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Позже 3 сентября в Киеве разгромили вход в магазин люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4.

Руководитель магазина Игорь Доценко назвал эти граффити "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы".

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что институт готовит обращение в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма за уничтожение граффити, которые были памятником истории.

Прокуратура Киева №6 открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.

Вместе с тем, вице-премьер Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter написал, что уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана, и за уничтожение музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность.

В полиции Киева определяются, как квалифицировать погром входа магазина на Грушевского, с фасада которого стерли знаменитые граффити времен Майдана.

 

 

Темы: Киев Майдан
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