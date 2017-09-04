Полиция расследует погром магазина на Грушевского как уничтожение имущества
Печерское управление полиции в Киеве зарегистрировало уголовное производство из-за разгрома входа магазина на Грушевского, на стенах которого перед тем стерли знаменитые граффити времен Майдана.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец.
"Производство зарегистрировано по обращению представителя магазина по ст 194 ч.1 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества - ред.) Уголовного кодекса о повреждении имущества магазина", - сказала Максимец.
Пресс-секретарь добавила, что эта статья предусматривает повреждение имущества в крупных размерах. Поэтому заявитель должен доказать, что ему нанесли именно такой ущерб.
Как сообщалось, 3 сентября в Киеве разгромили вход в магазин люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4, с фасада которого перед этим были стерты знаменитые граффити времен Майдана.
Ранее стало известно, что с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4 в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.
Руководитель магазина Игорь Доценко назвал эти граффити "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы".
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что институт готовит обращение в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма за уничтожение граффити, которые были памятником истории.
Прокуратура Киева №6 открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.
Вместе с тем, вице-премьер Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter написал, что уничтожены граффити были частью экспозиции Музея Майдана, и за уничтожение музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность.
Автор граффити уже заявил, что готов восстановить изображение.
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