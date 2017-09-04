Ежи и бетонные блоки: Украина подготовила границу к учениям РФ
Накануне учений "Запад-2017" Госпогранслужба усилила контроль на всех участках государственной границы.
Об этом сообщается на сайте ГПСУ.
"С начала сентября Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на всех участках границы. Это связано с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября", - говорится в сообщении.
По данным охранников внешних рубежей Украины, усиление границы продолжается и сейчас.
"Идет усиление всех без исключения участков границы. Контроль за обстановкой осуществляется не только на севере, но и в районе проведения АТО, западном, южном, восточном участках и на границе с оккупированным Крымом. Пограничники будут прикрывать направления возможных провокационных действий и вооруженных вторжений в тесном взаимодействии с ВСУ, Нацгвардией и Нацполицией. Такие мероприятия будут продолжаться как минимум до окончания учений "Запад-2017", - рассказали в ГПСУ.
Кроме того, стартовали командно-штабные учения органов управления и подразделений органов охраны государственной границы.
"Они проводятся в рамках оперативной подготовки Генерального штаба ВСУ. К учениям также привлекаются резервы пограничного ведомства", - отмечают в погранслужбе.
По информации пограничников, в Беларусь задолго до начала совместных с Россией учений уже начинают прибывать российские военнослужащие и техника.
Как сообщалось, 4 сентября на согласительном совете в парламенте депутаты подняли вопрос о том, чтобы на время проведения Россией и Беларусью совместных военных учений "Запад-2017" Украине следует усилить меры безопасности.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко считает, что учения "Запад-2017" имеют целью подготовку российских войск для наступательных действий и несут угрозу как для стран НАТО, так и для государств постсоветского пространства.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.