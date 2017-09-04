Ежи и бетонные блоки: Украина подготовила границу к учениям РФ

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Понедельник, 4 сентября 2017, 13:57

Накануне учений "Запад-2017" Госпогранслужба усилила контроль на всех участках государственной границы.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

"С начала сентября Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на всех участках границы. Это связано с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября", - говорится в сообщении.

По данным охранников внешних рубежей Украины, усиление границы продолжается и сейчас.

"Идет усиление всех без исключения участков границы. Контроль за обстановкой осуществляется не только на севере, но и в районе проведения АТО, западном, южном, восточном участках и на границе с оккупированным Крымом. Пограничники будут прикрывать направления возможных провокационных действий и вооруженных вторжений в тесном взаимодействии с ВСУ, Нацгвардией и Нацполицией. Такие мероприятия будут продолжаться как минимум до окончания учений "Запад-2017", - рассказали в ГПСУ.

Кроме того, стартовали командно-штабные учения органов управления и подразделений органов охраны государственной границы.

"Они проводятся в рамках оперативной подготовки Генерального штаба ВСУ. К учениям также привлекаются резервы пограничного ведомства", - отмечают в погранслужбе.

По информации пограничников, в Беларусь задолго до начала совместных с Россией учений уже начинают прибывать российские военнослужащие и техника.

 
 
 

Как сообщалось, 4 сентября на согласительном совете в парламенте депутаты подняли вопрос о том, чтобы на время проведения Россией и Беларусью совместных военных учений "Запад-2017" Украине следует усилить меры безопасности.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко считает, что учения "Запад-2017" имеют целью подготовку российских войск для наступательных действий и несут угрозу как для стран НАТО, так и для государств постсоветского пространства.

Украинская правда

Темы: граница Росcия армия
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