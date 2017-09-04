Саакашвили говорит, что приехал в Копенгаген с украинским паспортом

Лишённый гражданства Украины экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили утверждает, что путешествует с украинским паспортом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Копенгаген, куда я прибыл с моим украинским паспортом на встречу с лидерами Европейской народной партии и европарламентариями", - написал он.

Саакашвили добавил, что имел "содержательную беседу" с главой крупнейшего европейского политического объединения Джозефом Доулом и генеральным секретарем Антонио Салафранкой, а также дал много интервью.

ФОТО с facebook Саакашвили

"А на улицах, как всегда, подходят украинцы, которые, в отличие от Порошенко, считают меня соотечественником", - добавил Саакашвили.

Как известно, президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. Администрация президента это подтвердила 27 июля.



Среди 12 из 15 членов Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, которые были на заседании 26 июля, только один воздержался, остальные 11 поддержали прекращение украинского гражданства Саакашвили.

Сам политик в это время был в Соединенных Штатах Америки.

Саакашвили заявил, что его лишили гражданства Украины на основании анкеты, в которой стоит не его подпись. Политик грузинского происхождения объяснил, что в Украине подписывается кириллицей, и показал свою подпись.

Саакашвили планировал вернуться в Украину и отстоять гражданство в суде.

В то же время, источники в руководстве Генеральной прокуратуры Украины заявили, что если Саакашвили окажется на территории Украины и Грузия направит новый, третий, запрос об экстрадиции, – его выдадут.

4 августа Саакашвили прилетел в Польшу. По его словам, он предъявил биометрический загранпаспорт Украины пограничникам. 8 августа Саакашвили выехал из Польши.