Запрета на въезд Саакашвили в Украину нет - адвокат

СБУ, Национальная полиция, Министерство юстиции и Государственная пограничная служба Украины подтвердили отсутствие запрета на въезд Михеила Саакашвили в Украину.

Об этом говорится в официальных ответах, которые получил адвокат Саакашвили Павел Богомазов, сообщает партия "Рух нових сил" на странице в Facebook.

"Итак, нет никаких законных оснований для препятствования пересечения украинской границы Михаилом Саакашвили 10 сентября в пункте пропуска "Краковец"", - говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что информация о Михеиле Саакашвили на автоматизированном учете Нацполиции отсутствует.

Держприкордонслужба подчеркнула, что не выполняет поручения уполномоченных государственных органов о запрете въезда в Украину гражданину Михеилу Саакашвили.

Кроме того, Министерство юстиции сообщило, что запрос на выдачу Михеила Саакашвили или приговоры от компетентных органов Грузии в Минюст не поступали.

"Любые попытки правоохранительных органов не впустить Михаила Саакашвили на территорию Украины можно считать преступными и такими, которые нарушают законодательство Украины", - подытожили в партии Саакашвили.

Как известно, 26 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.

Сам политик в это время был в Соединенных Штатах Америки.

Формальным основанием для прекращения гражданства стало якобы сокрытия им в 2015 году информации об уголовных делах против него в Грузии.

В президентской администрации отметили, что основания для потери гражданства Украины перечисленные в ст.19 закона Украины "О гражданстве Украины".

Саакашвили заявил, что его лишили гражданства Украины на основании анкеты, в которой стоит не его подпись.

Бывший глава Одесской областной госадминистрации заявил о том, что вернется в Украину 10 сентября.

Однако украинские пограничники ранее заявили, что не собираются его впускать в страну, поскольку украинский паспорт Саакашвили уже недействителен.

4 сентября Михеил Саакашвили заявил, что путешествует с украинским паспортом.

Украинская правда