Посольство США осудило вмешательство в дела Крымской епархии УПЦ КП

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Понедельник, 4 сентября 2017, 22:15

Посольство США в Украине осудило вмешательство оккупационной власти Крыма в деятельность местной епархии УПЦ КП.

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Угроза еще одной вере в Крыму. Настоятельно призываем международное сообщество присоединиться к осуждению российских атак", - сказано в сообщении.

Как известно, в четверг, 31 августа, в оккупированном Крыму российские силовики блокировали храм Киевского патриархата, в результате чего был травмирован архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент.

Российские судебные приставы при поддержке силовиков вывезли церковную утварь из храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ КП.

В связи с блокированием храма УПЦ КП в оккупированном Симферополе российскими силовиками прокуратура Крыма открыла уголовное производство.

Украинская правда

Темы: США Крым церковь Росcия
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