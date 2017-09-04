Посольство США осудило вмешательство в дела Крымской епархии УПЦ КП
Посольство США в Украине осудило вмешательство оккупационной власти Крыма в деятельность местной епархии УПЦ КП.
Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.
"Угроза еще одной вере в Крыму. Настоятельно призываем международное сообщество присоединиться к осуждению российских атак", - сказано в сообщении.
Как известно, в четверг, 31 августа, в оккупированном Крыму российские силовики блокировали храм Киевского патриархата, в результате чего был травмирован архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент.
Российские судебные приставы при поддержке силовиков вывезли церковную утварь из храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ КП.
В связи с блокированием храма УПЦ КП в оккупированном Симферополе российскими силовиками прокуратура Крыма открыла уголовное производство.
Украинская правда
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