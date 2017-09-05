Садовый пообещал, что нардепы "Самопомочи" будут встречать Саакашвили 10 сентября

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Вторник, 5 сентября 2017, 01:20

Мэр Львова Андрей Садовый, глава партии "Самопомич" заявил, что ряд нардепов из партии будут встречать экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили на КПП "Краковец".

Об этом он написал на странице в Facebook.

"10 сентября мои однопартийцы - Ирина Подоляк, Егор Соболев, Роман Семенуха, Семен Семенченко и Павел Костенко будут на КПП "Краковец", чтобы проконтролировать соблюдение закона и Конституции Украины относительно Михеила Саакашвили", - заявил Садовый.

Он выразил надежду, что "президент Петр Порошенко сумеет исправить свое непродуманное решение и 10 сентября не станет днем ​​позора для страны".

Как известно, 26 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.

Сам политик в это время был в Соединенных Штатах Америки.

Формальным основанием для прекращения гражданства стало якобы сокрытия им в 2015 году информации об уголовных делах против него в Грузии.

В президентской администрации отметили, что основания для потери гражданства Украины перечисленные в ст.19 закона Украины "О гражданстве Украины".

Саакашвили заявил, что его лишили гражданства Украины на основании анкеты, в которой стоит не его подпись.

Бывший глава Одесской областной госадминистрации заявил о том, что вернется в Украину 10 сентября.

Однако украинские пограничники ранее заявили, что не собираются его впускать в страну, поскольку украинский паспорт Саакашвили уже недействителен.

4 сентября Михеил Саакашвили заявил, что путешествует с украинским паспортом.

Темы: Саакашвили Самопомич
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