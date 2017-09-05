В Сирии погибли двое российских военных

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Вторник, 5 сентября 2017, 01:37

Двое российских военнослужащих погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор после обстрела террористами ИГ автомобильной колонны.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

"Военнослужащие контрактной службы сопровождали автомобильную колонну российского центра по примирению враждующих сторон. При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГ", - заявили в российском министерстве.

По данным Минобороны РФ, в результате обстрела один военнослужащий погиб на месте, другой получил тяжелые ранения и скончался в госпитале.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в Сирии за 2017 год погибли по меньшей мере 40 российских военнослужащих и частных подрядчиков, несмотря на официальные заявления России о десяти погибших.

Темы: Сирия Росcия
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